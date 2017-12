V Brdárke nakrúcali, hrali aj miestni

Filmári hľadali pre svoj film Let bocianov koncovú dedinu a našli ju v gemerskej Brdárke. Nakrúcanie skončili minulý týždeň. Mladý režisér Ján Repka hovorí, že na tento kút Slovenska ho upozornil spolupracovník. „Scenár sme písali rovno na Brdárku.“

19. sep 2006 o 9:50 STELA KRAUSOVÁ

Nočné nakrúcanie pri kostole v Brdárke. FOTO – AUTORKA

Filmárom vyhovovalo, že dedina je maličká. „Všetci ľudia sa sťahujú z dedín, nie je tam robota, strašne skromný život. Odchádzajú do mesta, lebo na dedine nemajú perspektívu. Aj v Brdárke sú väčšinou starí ľudia, ale začali sa sem sťahovať aj nejakí mladí a dal som to aj do scenára,“ hovorí Repka.

Ešte predtým, ako sa začalo nakrúcanie, si prešiel malé dediny na okolí. „Milé bolo, keď sme boli v Slavoške na obhliadkach a povedali sme, že ideme nakrúcať v Brdárke. A oni, že prečo v Brdárke, však to je koniec sveta. Pritom Slavoška je asi 3 kilometre pred Brdárkou.“

Nadšení boli aj miestni obyvatelia, keď sa po dedine prechádzali Radoslav Brzobohatý, Karol Csino, Zuzana Mauréry, Lukáš Latinák. Pri nočnom nakrúcaní im na cintorín niesla vedro Mária Mlynárová. „Nesiem štábu, potrebujú ho. To nie je prvýkrát, čo tu nakrúcajú. Asi pred 11 rokmi tu hral Marián Geišberg a vo filme hrali aj ženy od nás i z Hankovej. Dosť nás bolo. Hrala som aj ja, moja mama, nebohý brat. Aj sme sa vo filme videli.“

Filmári si prenajali dom, pred ktorým stojí dodávka, pohrebné auto. To isté, ktoré stálo už pred cintorínom. „Už trikrát išiel ten 'pohrebák' okolo. Stalo sa tu dačo?“ pýta sa vystrašene mladá žena z dediny. „To auto patrí hlavnému hrdinovi,“ hovoria filmári.

Keď štáb všetko usmerní, začína sa nakrúcať nočná scéna pri dome a kostole. Domáci obyvatelia sa prizerajú, niektorí si prinesú vlastné stoličky. Je pred polnocou, keď sa rozchádzajú. Zahrali si aj oni.