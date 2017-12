Zomrel herec a kulturista Mickey Hargitay

19. sep 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA/AP) - Mickey Hargitay, herec a svetový šampión v kulturistike, ktorý sa preslávil manželstvom s ikonou 50. rokov Jayne Mansfield, a ktorého dcéra Mariska Hargitay vyhrala cenu Emmy, zomrel vo veku 80 rokov. Podľa hovorcu rodiny Garyho Mantoosha, Hargitay zomrel vo štvrtok 14. septembra. Príčinu smrti odmietol udať. "Slová nedokážu vyjadriť náš smútok nad Mickeyho stratou. Rovnako sme však vďační za to, kým pre nás všetkých bol a je, a za lásku, ktorú nám dal. Bude naším neprestajným zdrojom inšpirácie a sily," uviedla rodina v stanovisku.

Miklos Hargitay sa narodil v roku 1926 a po druhej svetovej vojne emigroval z rodného Maďarska do USA. V 50. rokoch sa začal zaujímať o kulturistiku a už v roku 1955 získal tituly Mr. Universe, Mr. America a Mr. Olympia. "Môj otec je superhrdina," vyhlásila pred rokom herečka Mariska Hargitay. Svoju dokonalú figúru predviedol aj počas zábavného programu herečky Mae West. Práve tu sa zoznámil s herečkou a modelkou Jayne Mansfield, s ktorou sa v roku 1957 oženil. V tom istom roku debutoval pred kamerami v dráme Slaughter on Tenth Avenue. So svojou manželkou sa pred kamerami stretol vo filmoch Will Success Spoil Rock Hunter? (1957), Gli Amori di Ercole (1960) a Promises! Promises! (1963). Pred rozvodom v roku 1964 mal pár tri deti. Mansfield zahynula pri autonehode v roku 1967. Hargitayova filmová kariéra pokračovala aj po rozvode a objavil sa v niekoľkých talianskych filmoch a hororoch. V roku 2003 si dokonca zahral epizódnu úlohu v seriáli Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka, v ktorom jeho dcéra Mariska hrá jednu z hlavných úloh. Keď počas posledného udeľovania cien Emmy získala vytúženú sošku, so slzami v očiach poďakovala najmä svojmu otcovi, bez ktorého by sa jej kariéra zrejme nikdy neuskutočnila. Podobne mu poďakovala aj na minuloročnom udeľovaní Zlatých glóbusov. "Si môj hrdina. Neučil si ma len slovami, ale aj svojím príkladom. Otec, milujem ťa," povedala vtedy.

Kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger, ktorý si Hargitaya zahral v televíznom filme The Jayne Mansfield Story (1982) rodine kondoloval a známeho kulturistu označil za pozoruhodnú osobnosť. "Mickey bol veľká inšpirácia a vždy mal ohromne pozitívnu náladu. Bol pre mňa vzorom, keďže prišiel do tejto krajiny a splnil si tu svoje sny," uviedol Schwarzenegger.