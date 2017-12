Zomrel herec Robert Earl Jones

19. sep 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA/AP) - Herec Robert Earl Jones, stálica broadwayskej scény a množstva filmov a otec herca Jamesa Earla Jonesa, zomrel vo veku 96 rokov. Podľa agenta jeho syna Dalea Olsona, Jones zomrel v Lillian Booth Actors' Home 7. septembra. Jones z mesta Coldwater v štáte Mississippi pracoval ako poľnohospodár a istý čas bol profesionálnym boxerom. Až po príchode do New Yorku začal s herectvom. Básnik Langston Hughes ho obsadil do niekoľkých úloh v divadle Harlem Suitcase Theatre. V úlohe boxerského šampióna Joea Louisa sa predstavil vo filme Spirit of Youth. Začiatkom 50. rokov sa jeho sľubná kariéra prerušila, keď odmietol vypovedať pred Komisiou pre neamerickú činnosť. Až koncom 50. rokov sa opäť vrátil k herectvu. Medzi jeho filmy patria i Malá nádej na zajtrajšok (1959), Divoká rieka (1960), Podraz (1973) či Svedok (1985). S herectvom skončil až v 90. rokoch. Počas svojej plodnej kariéry účinkoval vo viac ako 20 filmoch a niekoľkých divadelných hrách. V divadle sa predstavil aj po boku svojho syna Jamesa Earla Jonesa, ktorý napríklad dal hlas postave Dartha Vadera v sérii filmov Hviezdne vojny.