Do nového filmu Jackieho Chana zasiahli cenzori

19. sep 2006 o 12:56 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA/AP) - Scenáristi nového filmu Jackieho Chana museli svoje dielo na žiadosť čínskych cenzorov prepracovať, pretože im Chanova postava zločinca pripadala veľmi zlá. Vo filme Bo bui gai wak hrá Chan muža závislého od hazardu, ktorý unesie vnuka finančného magnáta, no napokon sa zmení a dieťa pred zločincami, pre ktorých pracuje, začne ochraňovať. Populárny akčný hrdina dnes uviedol, že v pôvodnom scenári bola jeho postava podstatne horšia. Tú však neodobrili čínski cenzori. "V prvom scenári to bola tá najzločineckejšia postava, akú by som kedy hral. Bil by som tam ženy a pálil ľudí cigaretami. Cenzori nám to však nedovolili. Čínska vláda by takúto zlú postavu nikdy nedovolila," uviedol Chan.