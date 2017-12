V Slovenskej národnej galérii fotografie Jindřicha Štreita

19. sep 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Tvorbu legendy českej a svetovej dokumentárnej fotografie Jindřicha Štreita predstavia v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave. Výstava, ktorú verejnosti sprístupnia v stredu, sa skladá z dvoch častí. Je koncipovaná ako celoživotná retrospektíva pri príležitosti autorovho životného jubilea. Prináša prierez Štreitovým životným dielom z rokov 1965 až 2005 a predstaví približne 160 fotografií. Štreitov súbor zo severnej Moravy sa považuje za najpodrobnejšiu obrazovú štúdiu o vidieku v čase reálneho socializmu. Kurátorom výstavy je Tomáš Pospěch.

Štreitovi vyšiel v roku 2000 nástenný kalendár s výberom 12 fotografií na tému Dvojice. Hoci väčšina záberov pochádza z 90. rokov, udržiava si atmosféru jeho pôvodnej tvorby. "Prednedávnom sa autor rozhodol poslať kalendár asi 170 umelcom z Čiech a Slovenska, aby ho podľa svojich predstáv dotvorili. Projekt Kalendáře pro Jindru Štreita predstavuje významnú vzorku českého a slovenského vizuálneho umenia," uviedol odborný spolupracovník SNG Aurel Hrabušický. Ako autor sám povedal, veľmi mu záleží na udržiavaní česko-slovenského kultúrneho kontextu, čoho je aj projekt Kalendáře dôkazom.

Jindřich Štreit sa koncepčne venoval zobrazovaniu vidieckeho života, sústredil sa najmä na portrét a na rómsku tematiku. Vytvoril stovky hlboko ľudských dokumentov z prostredia Sovinca a ďalších obcí na Rýmařovsku a Bruntálsku, ktoré boli veľmi vzdialené prikrášlenému pohľadu na dedinu z oficiálnych komunistických médií. So zmyslom pre objavovanie príznačných momentov ukazoval devastáciu prostredia a ľudí, rozpor medzi oficiálnou propagandou a realitou. V tomto období bol za svoju tvorbu zakazovaný. V 90. rokoch začal podobný pohľad na globálnu dedinu uplatňovať aj v záberoch zo zahraničia, napríklad z Rakúska, Francúzska, Ruska, či Japonska a pokračoval v projektoch z rôznych českých a moravských regiónov. Jeho diela je možné nájsť vo viacerých významných fotografických zbierkach, napríklad v Museum of Modern Art v New Yorku, Bibliothéque Nationale v Paríži.

Výstava potrvá do 12. novembra a je umiestnená na 2. a 3. poschodí Esterházyho paláca - sídla SNG v Bratislave.