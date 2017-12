Trinásty ročník MTV EMA bude moderovať Justin Timberlake

19. sep 2006 o 13:24 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Trinásty ročník udeľovania hudobných cien MTV Europe Music Awards (MTV EMA) bude moderovať spevák Justin Timberlake. Fanúšikovia šarmantného Američana nebudú podľa MTV ukrátení ani o jeho živé vystúpenie. Vo štvrtok 2. novembra bude televízia odovzdávanie cien vysielať z dánskej Kodane. Dnes zverejnili nominovaných v jedenástich hlavných a 17 lokálnych kategóriách. So štyrmi nomináciami majú najväčšie šance kalifornskí Red Hot Chili Peppers. Tesne za nimi nasledujú Madonna, Shakira, Nelly Furtado, Christina Aguilera, Kanye West a Muse, ktorí majú po tri nominácie. Okrem moderátora večera sa naživo predstavia aj Muse a Nelly Furtado. Mená ďalších účinkujúcich MTV ohlási počas nasledujúcich týždňov.

Timberlake si zo slávnostného večera MTV EMA v Edinburghu v roku 2003 odniesol tri ceny v kategóriách Najlepší popový interpret, Najlepší mužský interpret a Najlepší album za svoj multiplatinový debutový sólový album Justified (2002). Zároveň sa naživo predstavil s Black Eyed Peas, s ktorými zaspieval hit Where Is The Love. V roku 2006 má Justin dve nominácie v kategóriách Najlepší popový interpret a Najlepší mužský interpret. Podľa zástupcov MTV je s druhým sólovým albumom FutureSex/LoveSounds, ktorý po vydaní minulý týždeň okamžite zamieril na prvé miesto predajnosti vo Veľkej Británii, ideálnym sprievodcom slávnostného večera. "Som nesmierne nadšený z toho, že môžem po prvý raz v kariére moderovať EMA," komentoval svoje účinkovanie v show Justin. Zároveň prezradil, že spolu s MTV pracujú na interaktívnych súčastiach večera a chcú "pohltiť celé mesto". "Bude to úžasná noc. Môže sa stať čokoľvek a nikto pred nami nebude v bezpečí," dodal s nadšením.