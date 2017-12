Bruce Springsteen spieva na slovenskú nôtu

Každá dobrá pieseň skrýva v sebe neuveriteľný príbeh, ktorý môže byť starý aj 100 rokov. Dôkazom toho je Springsteenova nová pieseň American Land, ktorú zaradil na rozšírenú verziu tohtoročného folkového albumu We Shall Overcome: The Seeger Sessions.

20. sep 2006 o 8:45 PETER BÁLIK

Springsteenov album so skladbou American Land sa objaví začiatkom októbra. FOTO – REUTERS

Jej korene sú ukryté v starej piesni slovenského imigranta He Lies In American Land (Je pochovaný v americkej zemi). Tú neskôr nahral a spopularizoval americký folkový aktivista Pete Seeger.

Americké folkové pramene uvádzajú, že ju okolo roku 1900 napísal slovenský robotník Andrew Kowaly na základe tragickej udalosti. He Lies In American Land je príbehom Slováka, ktorý odíde do Ameriky. Keď príde za ním jeho rodina, nájde už len jeho hrob. Autor básne bol predákom v oceliarskej fabrike v pensylvánskom McKeesporte, kde v rokoch 1845 až 1945 pracovalo mnoho emigrantov z východnej Európy vrátane Slovákov.

„Môj kolega našetril dostatok peňazí, aby zaplatil cestu svojej rodine do Ameriky. Pred ich príchodom zahynul pred mojimi očami pod kolesami baníckeho vozíka. Pokúsil som sa ho zachrániť, ale už bolo neskoro. Keď som na stanici stretol jeho ženu a deti, cítil som sa veľmi zle a nevedel som, ako im smutnú novinu oznámiť. Tak som napísal túto pieseň,“ povedal Kowaly. Jeho mŕtvy priateľ bol vraj skutočne hrdý na to, že bude vychovávať svoje deti v Amerike.

„Táto pieseň mi veľmi pomohla, rovnako aj jeho žene. Veľmi plakala. Nikdy na to nezabudnem,“ dodal slovenský emigrant, ktorého vyjadrenie sa zachovalo na pittsburgskej internetovej stránke o dejinách oceliarskeho priemyslu.

V polovici 50. rokov koncertoval pri Pittsburghu Seeger a Kowaly mu zaspieval svoju pieseň. Bola v slovenčine. Seegerovi sa tak zapáčila, že ju preložil do angličtiny a zaradil do svojho repertoáru. O pol storočia neskôr, teda tento rok, nahral Springsteen album zostavený zo Seegerových slávnych piesní, ktoré rokmi zľudoveli. Medzi nimi If I Had A Hammer, We Shall Overcome alebo Jessie James. Táto folková poloha sa mu tak zapáčila, že v akustickom prestrojení s veľkým bigbandom vyrazil aj na úspešné americko-európske turné.

Nedávnom sa na Bossovej stránke objavila informácia, že zložil novú pieseň American Land inšpirovanú básňou slovenského imigranta. Pôvodný originál je skôr lamentom, Springs­teen ho prepísal do tanečnej verzie s írskou melodikou.

Pozmenil aj tému. Jeho American Land je poctou všetkým ťažko pracujúcim imigrantom v Amerike, ktorí vyrazili cez Atlantický oceán za vidinou lepšieho života.