Rupert Everett už nevládze hľadať lásku

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - Homosexuálny hollywoodsky herec Rupert Everett sa obáva, že si už nikdy nenájde dlhodobého partnera. Je totiž presvedčený, že s mužom v jeho veku už nikto nechce randiť.

20. sep 2006 o 8:30 SITA

Herec známy z filmov ako Tú svadbu treba zrušiť! (1997) Správna vec (2000) či Narnia: Lev, šatník a čarodejnica (2005) má 47 rokov a už ho nebaví hľadať potenciálnych partnerov po baroch. "Bohužiaľ, som sám. Som vyčerpaný, pretože byť homosexuálom je vec mladých. Nikto ma nechce. Byť homosexuálom a ženou má jednu vec spoločnú - keď máte 42 rokov stanete sa absolútne neviditeľný," povedal herec. "Kto by chcel 50-ročného gaya? Nikto, to vám poviem. Mohol by som sa uprostred baru zapáliť a ľudia by si ku mne chodili iba pripaľovať cigarety. Nechcem, aby ma ako 70-ročného dedka vyniesli z baru pre homosexuálov oblečeného v obtiahnutom tričku v štýlovej šiltovke. Rád by som sa usadil, najradšej s partnerom," dodal.