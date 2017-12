Eminem sa s manželkou nedohodol na rozvode

20. sep 2006 o 12:35 SITA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA/AP) - Držiteľ Grammy a Oscara, americký raper Eminem, jeho bývalá manželka a ich právni zástupcovia sa stretli na súkromnom pojednávaní u sudcu Antonia Viviana z okresného súdu v Macomb County, no nedohodli sa na podmienkach svojho v poradí už druhého rozvodu. "Nedohodli sme sa na ničom, takže sme si dali čas na rozmyslenie," uviedol sudca po stretnutí, ktoré trvalo zhruba hodinu. Presne 82 dní po druhom sobáši s Kimberley Mathers podal 4. apríla raper, občianskym menom Marshall Mathers III., žiadosť o rozvod.

Pre Eminema bol jeho vzťah s láskou zo strednej školy častou inšpiráciou pre texty piesní. Neraz ju v nich i zabil. V piesni Kim z albumu The Slim Shady LP napríklad raper spieva o tom, že by ju rád uniesol a podrezal jej hrdlo. Páru sa v roku 1996 narodila dcéra Hailie. Eminem a Kim sa zobrali v roku 1999, aby sa v roku 2001 rozviedli. Svoj druhý sobáš neočakávane potvrdili v januári, no ani toto manželstvo dlho nevydržalo. Okrem Eminemovho dieťaťa Kimberley vychováva svoju druhú dcéru i dcéru svojej sestry. Eminem je okrem toho poručníkom svojho nevlastného brata.

Eminem vyhral deväť cien Grammy a Oscara za skladbu Lose Yourself z filmu 8 Mile. Jeho najnovší projekt Eminem Presents: The Re-Up sa na trh dostane v decembri.