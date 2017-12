Mr. Blockbuster - Jerry Bruckheimer

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - Jerry Bruckheimer sa ako producent podpísal pod filmy, ktoré boli zvyčajne divácky i finančne úspešné, ale kritici ich nešetrili. On sám však hovorí: "Ak by som robil ...

20. sep 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - Jerry Bruckheimer sa ako producent podpísal pod filmy, ktoré boli zvyčajne divácky i finančne úspešné, ale kritici ich nešetrili. On sám však hovorí: "Ak by som robil filmy pre kritikov, pravdepodobne by som žil v malom apartmáne patriacom nejakému hollywoodskemu štúdiu." Väčšina sa vyznačuje nákladnými vizuálnymi efektmi, mimoriadne úspešnými soundtrackmi, jednoduchými zápletkami a atraktívnymi hercami.

Americký filmový a televízny producent Jerry Bruckheimer sa narodil 21. septembra 1945 v Detroite. Ako Jerome Bruckheimer prišiel na svet do manželstva nemeckých prisťahovalcov židovského pôvodu. Absolvoval bakalárske štúdium psychológie na University of Arizona. Milovník filmov sa v mladosti zaujímal najmä o fotografovanie - bol doslova posadnutý a fotil pri každej príležitosti. Po skončení univerzity sa presťahoval do New York City, kde pracoval v podateľni istej reklamnej agentúry. Postupne sa prepracoval do reklamnej produkcie a neskôr získal možnosť produkovať film. Presťahoval sa preto do Los Angeles, kde žije doteraz.

Počas osemdesiatych a deväťdesiatych rokov pôsobil ako koproducent so zosnulým Donom Simpsonom. V roku 1983 založili Simpson-Bruckheimer Productions. Nasadili trend vysokonákladových akčno-dobrodružných filmov, ktoré dominovali v hollywoodskej produkcii osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Spoločne stáli za množstvom úspešných hollywoodskych filmov spoločnosti Paramount Pictures ako Flashdance (1983), séria filmov Policajt v Beverly Hills 1 - 3 (1984, 1987 a 1994), Top Gun (1986) alebo Dni hromu (1990). Prvý Policajt v Beverly Hills (1984) a Top Gun (1986) patria do dvadsiatky najlepšie zarábajúcich filmov histórie. Ukončenie zmluvy s Paramountom "ústnou dohodou" koncom roka 1990 podľa mnohých kritikov znamenalo "zmenu hollywoodskeho spôsobu myslenia", teda koniec éry blockbusterov a vyšší dôraz na nízko-nákladové projekty. Už začiatkom roka 1991 ale Simpson a Bruckheimer podpísali päťročnú zmluvu so spoločnosťou Disney. V roku 1995 nastúpili na správnu vlnu, keď vyprodukovali tri úspešné filmy: kriminálnu komédiu Ničomníci (1995) s Willom Smithom a Martinom Lawrencom v hlavných úlohách, thriller Tonyho Scotta Krvavý príliv (1995) s Denzelom Washingtonom a Geneom Hackmanom a drámu podľa skutočných udalostí Nebezpečné myšlienky (1995) s Michelle Pfeiffer v hlavnej úlohe. V pozadí - za úspešnou produkciou ale všetko neklapalo, ako malo. Simpson zápasil s drogovou závislosťou a celá zodpovednosť tak ostávala na Bruckheimerovi. V decembri 1995 preto Bruckheimer potvrdil formálny koniec Simpson-Bruckheimer Productions. O necelý mesiac našli Simpsona mŕtveho v jeho sídle v Bel-Air. Posledný film, ktorý spoločne produkovali, thriller Skala (1996) bol letným blockbusterom.

Bruckheimer, ktorý v roku 1997 založil spoločnosť Jerry Bruckheimer Films, ďalej pokračoval v tvorbe akčných filmov. Často pritom spolupracoval s režisérom Michaelom Bayom. Okrem Skaly (1996) a dvoch filmov Ničomníci (1995 a 2003) spolu vytvorili napríklad akčný hit Armageddon (1998) alebo vojnovú drámu Pearl Harbor (2001). Na väzenskom thrilleri Con Air (1997) znovu spolupracoval s Nicolasom Cageom.

Od roku 1997 sa začal výraznejšie angažovať v televíznej produkcii. Najprv bol výkonným producentom seriálu Nebezpečné myšlienky (1996 - 1997) spoločnosti ABC na motívy rovnomennej filmovej drámy. Stojí za viacerými kriminálnymi seriálmi. Z nich najúspešnejším je C.S.I.: Kriminálka Las Vegas (2000 - ). Svoju záľubu v hudbe skupiny The Who dokázal aj titulnou piesňou seriálu - ich skladbou Who Are You. Snaha nadviazať na úspech seriálu viedla v roku 2002 k uvedeniu "následníka" s názvom C.S.I. : Kriminálka Miami a o dva roky neskôr aj C.S.I. : Kriminálka New York.

V roku 2000 mu Producers Guild of America udelil cenu Davida O. Selznicka za celoživotné dielo v oblasti produkcie. Predstavil aj zaujímavú paletu filmových projektov. Okrem akčnej snímky 60 sekúnd (2000) so svojím obľúbeným hercom - Nicolasom Cageom, produkoval romantický film Coyote Ugly (2000) a drámu podľa skutočných udalostí Sezóna Titanov (2000) s Denzelom Washingtonom v hlavnej úlohe. V roku 2001 vytvoril prvú zo série reality súťaží s názvom The Amazing Race (2001 - 2006) - produkoval všetkých deväť doterajších sérií. Nasledovala spomínaná spolupráca s režisérom Michaelom Bayom na snímke Pearl Harbor (2001). Ďalší film o skutočných vojnových udalostiach Čierny jastrab zostrelený (2001) v réžii Ridleyho Scotta ale získal u kritikov omnoho vyššie hodnotenia. Bruckheimerov ďalší projekt Česká spojka (2002), prepadol u kritiky i medzi divákmi.

V televíznej sezóne 2002-2003 pokračoval s kvalitnými kriminálnymi seriálmi. Bez stopy (2002 - ) spoločnosti CBS doplnila C.S.I. : Kriminálka Miami. Skutočný príbeh odvážnej írskej novinárky Veronica Guerin (2003) s Cate Blanchett v hlavnej úlohe príliš neočaril. Prišla však výnimočná snímka - kombinácia miláčika kritikov a kinohitu Piráti Karibiku – Kliatba Čiernej perly (2003). Dobrodružný film zaujal najmä vďaka "šarmantnému darebákovi" Kapitánovi Jackovi Sparrowovi, ktorého stvárnil Johnny Depp. Svojim hereckým výkonom si vyslúžil aj nomináciu na Oscara. V tom istom roku uviedol Bruckheimer aj druhú časť Ničomníkov (2003) a CBS začalo vysielať seriál Odložený prípad (2003 - ). Pri práci na celovečernom filme sa znovu stretol s Nicolasom Cageom. V roku 2004 spolu predstavili dobrodružný film Honba za pokladom Templárov (2004). Ďalší projekt, historická dráma Kráľ Artuš (20047) bola výnimočne zlým výberom tohto produkčného mága. Zničený kritikmi Artuš vybuchol aj v kinách. V tom čase prišla ďalšia kriminálna séria na motívy Kriminálky Las Vegas, C.S.I. : Kriminálka New York.

Jeho zatiaľ posledným producentským úspechom na filmovom plátne bolo pokračovanie Pirátov Karibiku, ktoré sa stalo tohtoročným letným filmovým hitom. Film Piráti Karibiku – Truhlica mŕtveho muža (2006) lámal rekordy návštevnosti po celom svete a divákov navnadil na tretiu časť, ktorej pracovný názov je Pirates of the Caribbean - At Worlds End. Jej uvedenie do kín plánujú na rok 2007. Medzi plánovanými projektmi je aj druhé pokračovanie Honby za pokladom Templárov a film, ktorý by mal vzniknúť na motívy obľúbenej počítačovej hry, Prince of Persia: Sands of Time.

Podľa časopisu Premiere patrí medzi najvplyvnejších ľudí Hollywoodu - zaradili ho na desiate miesto rebríčka Najmocnejších ľudí v roku 2005 i 2006.

Spracované podľa: www.imdb.com, www.csfd.cz, www.jbfilms.com, en.wikipedia.org, www.lifeteen.com, www.hollywood.com.