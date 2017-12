V Londýne rozdajú hudobné ceny Mobo

20. sep 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - V Londýne vrcholia prípravy na odovzdávanie tohtoročných hudobných cien Music of Black Origin (Mobo). Zoznam nominovaných ovládla r'n'b kráľovná Beyoncé Knowles. Uchádzať sa dnes večer bude o víťazstvo v štyroch kategóriách. O titul Najlepšia zahraničná umelkyňa bude bojovať s Aliciou Keys, Janet Jackson, Mary J. Blige a Nelly Furtado. Pieseň Deja Vu, ktorú naspievala so svojím priateľom raperom Jay-Z, je nominovaná v kategóriách Najlepšia pieseň a Najlepší videoklip. Zoznam jej nominácií uzatvára kategória Najlepší r'n'b interpret. O víťazstvo sa tu uchádzajú aj Jamie Foxx, Mary J. Blige, Ne-Yo a Rihanna. O titul najlepšia skupina budú bojovať Black Eyed Peas, Gnarls Barkley, Outkast, Pussycat Dolls a The Streets. Najlepším zahraničným umelcom sa stane niekto z pätice: Chris Brown, Jay-Z, Kanye West, Ne-Yo a Pharrell.

Ako informuje internetová stránka spoločnosti BBC, organizátori tento rok predstavili štyri nové kategórie: Najlepšia britská umelkyňa, Najlepší britský umelec, Najlepšia zahraničná umelkyňa a Najlepší zahraničný umelec. Počas slávnostného ceremoniálu, ktorý bude v Royal Albert Hall moderovať komička Gina Yashere, naživo vystúpi domáca soulová interpretka Corinne Bailey Rae. Dvadsaťsedemročná speváčka a skladateľka sa bude zároveň uchádzať o tri ceny: Najlepšia britská umelkyňa, Najlepší britský nováčik a Najlepšia pieseň (Put Your Records On). Okrem nej vystúpia aj britské r'n'b hviezdy Jamelia a Lemar, ktorý je nominovaný v kategórii Najlepší britský umelec. Show bude naživo vysielať BBC 3 a v piatok jej zostrih uvidia aj diváci BBC 1.