Aaron Carter sa bude ženiť s playmate

20. sep 2006 o 16:25 SITA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - Len 18-ročný americký spevák a herec Aaron Carter požiadal o roku modelku časopisu Playboy Kari Ann Peniche v prítomnosti ďalších asi 200 ľudí, počas Playboy Comedy Tour v Las Vegas. Dvadsaťdvaročná playmate, ktorá v minulosti mala vzťah s jeho starším bratom Nickom, s jeho nečakaným návrhom súhlasila. "Aaron je najúžasnejší človek, akého poznám, veľmi ho milujem", tvrdí Pineche. Šťastná dvojica plánuje vstúpiť do manželského stavu v priebehu pol roka.

Peniche odňali titul Miss United States Teen 2003, pretože nasledujúci rok po súťaži nafotila akty pre novembrové vydanie pánskeho časopisu Playboy.

Aaron, spoločne so svojimi súrodencami, bude začiatkom októbra účinkovať v reality show House of Carters. Mladší brat kráča v pätách Nickovi, členovi chlapčenskej kapely Backstreet Boys, ak ho už v sláve nepredbehol. Predal vyše pol druha milióna kusov zo svojho albumu Aaron´s Party z roku 2000 a v januári tohto roku vydal výberovku toho najlepšieho zo svojej tvorby Come and Get It: The Very Best of Aaron Carter. Nováčikom nie je ani pred objektívom kamery, svoje herecké nadanie dokázal napríklad aj v seriáli V siedmom nebi.

Informácie zverejnil internetový portál www.zap2it.com