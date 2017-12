Kate Winslet je z talentu Juda Lawa unesená

20. sep 2006 o 18:02 SITA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - Britská herečka Kate Winslet bola doslova unesená talentom a osobnosťou svojho rodáka Juda Lawa, keď sa spolu po prvý raz stretli na filmovaní snímky Všetci kráľovi ľudia (2006). Kráska známa z filmu Titanic (1998) bola dlhoročnou obdivovateľkou Lawovej práce, no netušila, aké bude jeho správanie, keď sa mali osobne stretnúť v novom filme, v ktorom hlavnú úlohu stvárnil Sean Penn. Párik britských hercov sa okamžite spriatelil. "Je neuveriteľný. Bolo to úžasné, hoci sme sa nikdy predtým nestretli, bolo to, akoby sme sa poznali odjakživa," povedala Winslet. "Je to úžasný, úžasný chlapík a vynikajúci herec. Je to tá najneobvyklejšia kombinácia neuveriteľnej sily a vášne, pričom je i neskutočne prefíkaný. Je to ako sledovať úžasný gobelín, keď sa on objaví na plátne. Bralo mi to dych," dodala.