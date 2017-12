Ute Lemper otvorí festival Struny podzimuŠansoniérka Ute Lemper otvorí 24. septembra v Národnom divadle jedenásty ročník medzinárodného hudobného festivalu Struny podzimu. Vystúpi s programom, nazvaným Voyage - Cesta, zloženým zo skladieb od Edith Piaf, Jacquesa Brela, Astora Piazzollu, Kurta Weilla či Bertolda Brechta, ale aj židovského cyklu piesní a jej vlastných skladieb. O tri dni neskôr, 27. septembra príde do Kostola sv. Anny hobojista Maurice Bourgue, a festival v priebehu ďalších októbrových a novembrových večerov privíta v duchu svojho podtitulu džez i klasika, tradícia i experiment rôzne zaujímavé osobnosti hudobného sveta: "princeznú džezu" z Azerbajdžanu, klaviristku a speváčku Azizu Mustafa Zadeh, predstaví operný projekt Don Juan in Prague s Ivou Bittovou, České klarinetové kvarteto, Evu Urbanovú, džezového klaviristu Brada Mehldaua, akordeónovú virtuózku Evelynu Petrovu a na záver Ondřeja Havelku a jeho Melody Makers. Vstupenky na festival si možno rezervovať on-line na www.strunypodzimu.cz alebo vo festivalovom infocentre v pokladni Národného divadla. Jednotlivé vstupenky stoja od 350 do 900 českých korún, abonentky na jednotlivé kategórie festivalu od 720 do 1920 Kč. (vju)