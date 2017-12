Práce z Číny je názov výstavy prebiehajúcej v rámci 22. medzinárodného bienále grafického dizajnu Brno 2006. Na výstavu vybralo Múzeum umení v Macau takmer sto diel 23 popredných grafických dizajnérov z Číny, Hongkongu, Taiwanu a Macaa. Dizajnérska výstava v Umelecko-priemyselnom múzeu na Husovej ul. 14 potrvá do 15. októbra. Na snímke je plagát Ken-Tsai Lee s názvom Everyone will be famous for fifteen minutes (Každého čaká 15 minút slávy). Vstupné: 80 Kč