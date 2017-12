Viedeň

HUDBA

22. sep 2006 o 0:00

Bezprizorné nákupné košíky zahlcujú mesto

Viedenská radnica sa rozhodla riešiť narastajúci problém s "bezprizornými" nákupnými košíkmi kampaňou Červená karta. Len v tomto roku vyzbierali doteraz pracovníci mesta v uliciach 16-tisíc bezprizorných vozíkov. Z nich asi tisícku dali zošrotovať, ďalších 11-tisíc sa dostalo späť do supermarketov a viac ako štyritisíc čaká v areáli odťahovej služby nato, že si ich niekto vyzdvihne. Pracovníci magistrátu v teréne vysvetľujú nezodpovedným zákazníkom, ktorých prichytia "pri čine", že z právneho hľadiska ide o neoprávnené používanie cudzej veci. Prichytení zákazníci dostanú ako varovanie od pracovníkov magistrátu červenú kartu a v budúcnosti nezodpovedným nakupujúcim hrozí aj vysoká pokuta.



Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

25. 9. Pearl Jam o 19.30

Radio Kulturhaus, Argentinienstrasse 30a

23. 9. Mayte Martín, canatora flamenca o 19.30

27. 9. Festival Esperantella o 20.00

28. 9. "New Flamenco Sound": Chano Domínguez & Tomasito o 19.30

Arena, Baumgasse 80

22. 9. "Funk You", funk, soul párty o 22.00

23. 9. "Disco 3000 o 22.00

25. 9. Bela B. y Los Helmstedt o 19.00

25. 9. I Walk The Line o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

22. 9. Hot Jazz Ambassadors o 21.00

23. 9. Red Hot Pods o 21.00

25. 9. Nikolaos Afentulidis Group o 21.00

26. 9. "Robert Bachner Rosolino Project" o 21.00

VYBRANÉ VYSTAVY

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

MUMOK Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 1. 10. Why Pictures Now

do 29. 10. Joseph Beuys

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 1. 10. William Pope. L.

do 15. 10. "Seek the Extremes..."

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Albertina, Albertinaplatz 1

od 22. 9. Picasso

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 22. 10. Branko Suhy

do 31. 10. Objav prírody

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 5. 11. Markus Lüpertz

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

22. 9. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.00

23. 9. A. Čechov: Višňový sad o 19.30

26. 9. H. Hesse: Stepný vlk o 19.00

28. 9. H. Hesse: Stepný vlk o 19.00

Akademietheater, Lisztstrasse 1

22. 9. R. Schimmelpfennig: Žena z minulosti o 20.00

23. 9. P. Handke: Nerozumní vymrú, o 19.00

24. 9. I. Bauersima, D. Desvignes: Boulevard Sevastopoľ o 20.00

25. 9. M. Gorkij: Malomeštiak o 20.00

27. 9. M. Gorkij: Malomeštiak o 20.00

PODUJATIA

do 8. 10. United Buddy Bears, putovná inštalácia 140 medvedíkov pred kostolom Karlslirche

Rakúšania si razia secesné stoeurovkyPriestory Rakúskej mincovne ovládla secesia - Wiener Jugendstil. Na výstave sa možno pokochať dobovým mobiliárom, šperkami, jedálenskými servismi a predmetmi dennej spotreby, ako aj mincami a bankovkami.

Viedeň bola centrom rakúskej secesie. Jej kľúčovými postavami boli maliar Gustav Klimt, architekt Joseph Maria Olbrich, výtvarník Koloman Moser. K hnutiu sa pripojil aj vtedy už známy architekt Otto Wagner. Ďalší významný architekt Josef Hoffmann založil spolu s Kolomanom Moserom v roku 1903 viedenské dielne Wiener Werkstätte (WW), ktorých záber začínal architektúrou samotnou a končil drobnými predmetmi dennej spotreby. Výstava je zmesou prezentácie diel týchto umelcov, ale vystavené sú aj ich portréty a súkromné dokumenty.

Spomienkou na secesiu je i štvordielna séria zlatých mincí, spoločne označovaná ako viedenská secesia. V novembri vyrazia v poradí už tretiu 100-eurovú zlatú mincu s názvom Wienflussportal. Séria má limitovaný náklad a patrí k raritným zberateľským kúskom.

Výstava je voľne prístupná v Rakúskej mincovni na Heumarkt 1 od pondelka do piatku od 9.00 do 16.00, v stredu do 18.00 a potrvá až do 2. februára budúceho roku.