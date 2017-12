Spevák George Michael odštartoval prvé turné po 15 rokoch

24. sep 2006 o 17:33 TASR

Barcelona 24. septembra (TASR) - Britský spevák George Michael, ktorý v minulosti súkromnými škandálmi vyvolal veľkú polemiku a zároveň si hudbou vyslúžil uznanie kritiky, odštartoval svoje prvé turné po 15 rokoch. Na pódiu v španielskej Barcelone ponúkol zmes tanečných hitov, balád aj politických komentárov.

Hoci ešte minulý rok prisahal, že na popovej scéne skončil, v sobotu večer v Barcelone odštartoval turné pozostávajúce zo 47 koncertov, nazvané 25 Live, keďže oslavuje štvrťstoročie v hudobnom biznise.

"Nikdy nehovor nikdy," napísal 43-ročný spevák do programu turné. "Naozaj som bol presvedčený, že dnešná noc sa nikdy neuskutoční, že vám už nikdy tieto piesne nezaspievam. Ale to by som bol blázon."

Bývalý frontman kapely Wham odspieval hity, vďaka ktorým sa stal jednou z najväčších stálic popovej hudby a ktorých sa predalo 85 miliónov nosičov. Vyniesli mu ocenenie Grammy a sedem jeho albumov kraľovalo na prvej priečke britských hitparád.

Keď prišiel rad na pieseň Shoot the Dog, hudobnou arénou San Jordi sa ozval piskot. Kreslené video ku skladbe znázorňuje amerického prezidenta Georgea W. Busha v posteli s britským premiérom Tonym Blairom a jeho manželkou.

Kontroverzné správanie nie je u Michaela nič nové. Pozornosť médií si vyslúžil viacerými sexuálnymi a drogovými škandálmi, ale aj muzikou.

V roku 1998 ho zatkli za "necudné správanie" na verejných toaletách v Los Angeles, a tak dlhoročné špekulácie o svojej sexualite ukončil vyhlásením, že je homosexuál. V ten istý rok ho zatkli aj za podozrenie z prechovávania drog.

Vážne udalosti v 90. rokoch, keď mu umrel priateľ a matka, spôsobili, že sa na dlhé roky utiahol do ústrania. V tom období vydal veľmi málo albumov a vystúpil iba príležitostne na charitatívnych koncertoch. To všetko je minulosť. Niektoré jeho európske koncerty sa vypredali za pár minút.

"Vyzerá lepšie, cíti sa lepšie, spieva lepšie než pred rokmi," povedal Kenny Gross, ktorý je Michaelovým partnerom desať rokov. "Bude to fantastické."

