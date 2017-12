Šašo Sandler rozdáva prácu

Klik (Click)

25. sep 2006 o 0:00 MILOŠ ŠČEPKA

Kate Beckinsale a Adam Sandler vo filme Klick. FOTO – ITA FILM

• USA • 2006 • 107 min • Scenár: Steve Koren, Mark O'Keefe • Réžia: Frank Coraci • Kamera: Dean Semler • Hudba: Rupert Gregson-Williams • Hrajú: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken • Pre­miéra v SR: 21. septembra

Ďalší film Adama Sandlera. To je celkom presná, vyčerpávajúca charakteristika. Sandler je hviezda najprimitívnejšieho, najvulgárnejšieho a najpodpásovejšieho humoru, aký preniká do bežnej distribúcie: Roznášač vody, Malý Nicky, Deuce Bigalow: Európsky gigolo...

Ako mnohí šašovia, i Sandler však dokáže vytvárať prekvapivo presvedčivé úprimné tragické charaktery (Punch Drunk Love). Po tretí raz spolupracoval s neveľmi úspešným režisérom Frankom Coracim, ktorý sa naposledy smutne preslávil katastrofou zvanou Okolo sveta za 80 dní.

Aký producent sa po tomto globálnom prepadáku odvážil dať mu znova prácu? Adam Sandler!

V subžánri vulgárnych amerických komédií sa stalo zvykom, že v hlavnej ženskej úlohe žiari niektorá z najpopulárnejších hviezd. Tentoraz je ňou Kate Beckinsale. Po Underworlde a Van Helsingovi už nemohla na­črieť hlbšie na dno kalných vôd filmovej zábavy.

Napodiv, scenáristi s režisérom dokázali aj z tohto dna, z hnijúcich, rozkladajúcich sa zvyškov, odpadov a nánosov zostaviť celkom presnú a prevažne zábavnú správu o našom svete.

Prirodzene, ich pohľad je hollywoodsky. Filmoví Newmanovci s rodinným domom a zánovným automobilom majú byť chudobní a architekt Michael, týraný samoľúbym šéfom (David Haselhoff) má azda i vzbudzovať ľútosť, no zvyšok sveta to môže vidieť ináč. Lenže hollywoodske filmy sa nakrúcajú pre Ameriku, ak zarobia aj niekde inde, je to čosi navyše, tak sa nečudujme, že im často nerozumieme. Klik je, našťastie, pomerne zrozumiteľný.

Michael Newman zháňa univerzálny diaľkový ovládač. A zoženie ho. Netuší, že predávajúcim je anjel smrti Morty. Ovládač je skutočne univerzálny: vie ovládať všetko. Michael môže vypnúť štekot svojho psa, zastaviť nahnevanú manželku alebo preskakovať nudné nepríjemné situácie ako návštevy rodičov či manželkou vyžadované ľúbostné predohry. Čoskoro však zistí, že ovládač sa sám programuje, učí rozoznávať priority používateľa – a postupne preberá vládu nad jeho životom.

V podstate plytká moralitka so striedmo používaným vulgárnym humorom je pocitovo prekvapivo presná a výstižná, ľahko sa v nej nájde väčšina súčasníkov. Pravdaže, autori sa ani neusilujú o pôvodnosť, donemoty varírujú princíp Dickensovej Vianočnej koledy.

Sandlerovo meno napokon filmu viac škodí ako pomáha: jeho vyznávači budú sklamaní, lebo Klik má myšlienku, hlavu, pätu a len málo vulgárnosti. A ostatní sa na film podpísaný Sandlerom a Coracim nevyberú ani omylom.