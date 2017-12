Ocenili Neila Younga

BRATISLAVA – Neil Young sa na udeľovaní cien American Honors and Awards stal hudobníkom roka.

25. sep 2006 o 0:00 (sita)

Neil Young. FOTO – SITA

Ceny, ktoré sa udeľujú pre najlepších country, folkových a bluegrassových hudobníkov, získal aj James McMurtry – za album Childish Things a pieseň We Can't Make It Here Anymore.

Neil Young, legenda tradičnej americkej hudby, vydal minulý rok album Prairie Wind a tento rok Living with War, čo bola výrazná kolekcia protestných piesní.