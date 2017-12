Richard Krajčo zloduchom nie je, ale zahrať ho musí

Pražské Národné divadlo si dnes na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra odkrúti svoju premiéru. Na Slovensko privezie ešte čerstvý titul Williama Shakespeara v réžii Michala Dočekala Richard III.

25. sep 2006 o 0:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Richard III. bol pre Krajča tvrdým orieškom. FOTO – KRYSTOF.NET

V hlavnej úlohe sa festivaloví diváci môžu tešiť na frontmana kapely Kryštof Richarda Krajča. Ten už v Shakespearových hrách bodoval. Na konte má Merkucia z Rómea a Júlie a Hamleta, za ktorého získal Cenu Alfréda Radoka.

Rozumie Shakespearovým postavám lepšie ako ostatní herci? „Ťažko povedať, je to o prístupe režisérov. Asi majú pocit, že jeho postavám rozumiem. Som rád, lebo sú to veľké roly, majú úroveň a charakter. To je pre herca dôležité.“ Tajomstvo svojho opakovaného účinkovania v hrách britského majstra drámy vidí vo využívaní hereckých prostriedkov, ktoré sa k Shakespearovi v súčasnosti hodia.

Naštudovať Richarda III. bolo zatiaľ najtvrdším divadelným orieškom v Krajčovej kariére. „Keď som začal skúšať, tak ma to zrazu celé prevalcovalo. Mal som pocit, že o herectve nič neviem a stojím kdesi na začiatku. Tápal som a nevedel, ako tú rolu uchopiť. Veľmi som sa bál.“

V hudbe sa zatiaľ s podobnou výzvou nestretol. Vraj preto, že tam je viac prostriedkov, ktoré ju posúvajú. „Okrem toho, piesne aj sám skladám, takže už pri ich písaní mám predstavu, ako by to malo celé vyzerať. Tam som režisérom ja, v divadle som hmota, ktorú formujú.“

Richard III. oplýva negatívnymi charakterovými črtami. Richard Krajčo tvrdí, že zo zažitého čerpať nemohol. „Úžasné je, že sa tam môžem vyblázniť a vyskúšať veci, ktoré v normálnom živote nemôžem. Stále je to však iba herecká práca. V nijakom prípade taký zloduch nie som.“

Česká kritika vyčítala titulu zbytočné aktualizačné narážky. „To niekto napísal? Nemám pocit, že by tam boli. Myslím, že Michal Dočekal chcel iba dosiahnuť, aby hra na dnešného diváka nepôsobila zastarane. A aby si povedal, že toto je možné aj dnes. To je ten výstražný prst Shakespeara.“

Krajčo na Slovensko v poslednom období prichádza pravidelne. V Bratislave v lete nahral album Rubikon, s kapelou sa predstavil na hudobných festivaloch. V najnovšom texte spomína Tatry, dnes hrá na Divadelnej Nitre. Má tu viac tvorivej inšpirácie? “ To asi nie. Cítim u vás iný prístup fanúšikovskej obce. Ste živelnejší a temperamentnejší.“

Okrem divadelných aktivít vykazuje český predstaviteľ Richarda III. aj filmové, hudobné, seriálové, rozhlasové či televízne. Čo ho drží práve v divadle, nevie. „Je to finančne najmenej ohodnotené, zaberá mi to najviac času a ani ten potlesk v Národnom sa nedá porovnať so skáčucim štvortisícovým davom pod koncertným pó­diom. Asi mám divadlo jednoducho rád.“