CD / DVD

Jaromír Nohavica: Doma

25. sep 2006 o 0:00



Sony BMG 2006

Jaromír Nohavica pripravil pre svojich fanúšikov hodnotný darček v podobe koncertného DVD a CD. Ide o záznam z tohtoročného vystúpenia v ostravskej hale Karolína. Poradie piesní sa na oboch formách koncertu ostravského barda líšia, preto odporúčame obe verzie. Nohavica vybral pre svoje vystúpenie pesničky z oboch polôh - gitarovej a heligónkovej. Celkovo 26 skladieb!

Freddie Mercury: The Very Best Of Freddie Mercury Solo

EMI 2006

K nedožitým šesťdesiatym narodeninám Freddieho Mercuryho vychádza kompilácia z jeho sólovej kariéry. Dvoj-CD obsahuje piesne z jeho dvoch sólových albumov Mr. Bad Guy a Barcelona, raritné single, nahrané pred prvým albumom domovskej skupiny Queen, i sedem remixov jeho najznámejších sólových prác ako Living On My Own, Made In Heaven alebo Love Kills.

Depeche Mode: Touring The Angel Live In Milan

MUTE/EMI 2006

Naživo sme si túto dnes už legendárnu kapelu mohli vychutnať na tohtoročnom koncerte na bratislavskom Interi. Spomienky naň určite oživí nové DVD z ich koncertného turné k poslednému albumu Playing The Angel. Ide o záznam z koncertu v Miláne a pre skalných je pripravená aj trojdisková edícia, na ktorej nájdete bonusy v podobe dokumentov zo zákulisia s audiodiskom ôsmich piesní z posledného albumu Depeche Mode v živej podobe. (peb)