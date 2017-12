Jackie Chan si za mladých čias zahral v erotickom filme

25. sep 2006 o 11:30 TASR

Los Angeles 25. septembra (TASR) - Hongkonský herec a majster bojových umení Jackie Chan sa priznal, že si v roku 1975 zahral v erotickom filme s názvom All in the family.

Keď sa prišlo na to, že vtedy 20-ročný Chan hral hlavnú úlohu v erotickom filme, na rozdiel od väčšiny ostatných filmových hviezd sa to populárny herec ani nesnažil popierať.

Ako upresnil, k prijatiu úlohy v spomínanom filme bol prinútený z existenčných dôvodov - aby mohol prežiť.

Chan si získal svojím otvoreným priznaním ešte viac sympatií verejnosti, médiám sa teda nepodarilo znevážiť ho v dôsledku neslávnej hereckej minulosti.