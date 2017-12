Patrick Swayze v šiltovke

Let’s dance (Step up)

26. sep 2006 o 0:00 Jana Kadlecová



• USA 2006 • 100 min • Réžia: Anne Fletcher • Scenár: Duane Adler, Mellisa Rosenberg • Kamera: Michael Seresin • Hrajú: Channing Tatum, Jenna Dewan, Rachel Griffiths • Premiéra v SR: 21. septembra

Slogan filmu znie Tanec nie je hriech, tanec je vášeň. Pozvánka na Carmen? Nie, reč bude o hip-hope, o vôli, o čiernom a bielom svete, akože aj o undergrounde, ba aj o zámene rodových rolí v 21. storočí. Let’s dance je utancovaná romantická komédia, -násťročné čitateľky dievčenských časopisov ho majú ako povinnú jazdu.

Slogan prezrádza priveľa: niekto tu nevie, čo nové povedať. Film je posadnutý tancom, no takmer bez hriechu, aby aj mládež - cieľové publikum - mohla sledovať, ako sa rýchlo spĺňajú sny. Stačí sa rozhodnúť. Mať trochu šťastia. A, samozrejme, dobre vyzerať.

Film má priamočiaru dejovú líniu. Na odbočky a križovatky nie je čas, veď tanec ponúka mnoho vizuálnych podnetov, čo režisérka - choreografka Anna Fletcher ovláda a využíva.

Tyler (Channing Tatum) sa túla svojím životom - hip-hopovými klubmi, basketbalovými košmi, neusporiadanou rodinkou, ukradnutými autami a dvoma kamošmi. Jeho pleť je biela, ich čierna, aj toto je téma filmu. Minimálne v tom, že ju opatrne obchádza.

Tylera jeho výtržníctvo dostane do problémov, ktoré sa zmenia na záchrannú brzdu lúzrovského života. Vlámačku do školy umenia si musí odmakať čistením podlahy a oprašovaním lámp. Stretne tam talentovanú Noru (Jenna Dewan). Tá, zúfalo hľadajúca tanečného partnera, priletí do rúk hip-hoperovi. Ďalej sa stalo toto: Hriešny tanec, len si zameňte rody.

Pretože teraz vedie žena - Nora. Tá naučí Tylera za dva týždne techniku klasického tanca. Akoby v tej rodovej zámerne mal prsty producent Erik Feig, ktorý tiež produkoval snímku Mr. & Mrs. Smith. Kým Smithovci reprezentovali boj pohlaví, tu pohlavia symbolizujú nízku a vysokú kultúru: špinavý hip-hoper a krásna baletka. Spojenia oboch tanečných žánrov majú standing ovations aj na skutočných pódiách.

„S tancom je to podobné, ako keď namaľujete obraz a niekto ho hodnotí. Nedokážete odhadnúť, či ho vyhlási za gýč, alebo sa mu bude páčiť,“ vyhlásil Channing Tatum v jednom slovenskom denníku. Tanečný film do gýču ľahko skĺzne. No napríklad skackajúci Billy Eliot medzi tehlovými zástavbami dokázal opak. Takže?

Hriešny tanec 2 na Kube bola trefa vedľa, Richard Gere v Smiem prosiť? mal ďaleko od sexi tanečníka a mladá generácia si zaslúži odskákaný, zamilovaný film, pri ktorom sa ľahko sníva.

Nedá sa to porovnávať s Hriešnym tancom ani s Chorus Line. Aj Eminem s 8 Mile by tento battle vyhral. No prázdne miesta po plagátoch Patricka Swayzeho bolo načase vyplniť novou ikonou. Nie mužom, ale chlapcom z ulice. A to sa podarilo.