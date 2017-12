K Pedrovi sa stále hrnú ceny

My musíme byť ešte chvíľu trpezliví. V našich kinách bude nový film Pedra Almodóvara až koncom novembra. V Európe sa o ňom už dávno rozpráva, napokon, uspel už v máji v Cannes – Almodóvar dostal cenu za najlepší scenár a ženy v hlavnej úlohe zasa za najle

26. sep 2006 o 0:00 (kk)

Španielsky režisér Pedro Almodóvar a herečka Penélope Cruz, ktorá žiari v jeho novom filme Volver. FOTO – DARKHORIZON.COM

pší herecký výkon.

Je to trochu zvláštne. Almodóvar v Cannes hovoril, že sa pri tomto filme vyrovnával so svojou úzkosťou a strachom zo smrti. Dala by sa preto čakať melodráma. Ale nie. Volver je optimistický, vtipný film. Pri písaní scenára myslel Almodóvar na ženy z rodného mestečka, ktoré ho v detstve obklopovali. Aj keď ich smrť ťažko prekonával a je mu za nimi smutno, dnes myslí najmä na to, aké boli silné a životaschopné.

Koncom minulého týždňa získal Volver prestížnu cenu kritikov FIPRECSI a je favoritom decembrových Európskych filmo­vých cien.