Jeden deň v živote The Edgea

„Dobré ráno, The Edge!“ Bono sa snaží zobudiť svojho kolegu z kapely U2, ale gitaristovi sa príliš vstávať nechce. Takto sa začína krátky amatérsky dokument speváka Bona s názvom A Day In The Life Of The Edge, ktorý nakrútil na lacnú kameru. Dá sa pozrieť

26. sep 2006 o 0:00 (peb)

Písmo: A - | A + 0 Bono a The Edge. FOTO – REUTERS na populárnej stránke www.youtube.com. Líder U2 sa rozhodol nakrútiť jeden deň v živote svojho kamaráta a film pomenoval podľa slávnej piesne The Beatles - A Day In The Life. V magazíne The Rolling Stone píše, že video sa odohráva počas minuloročného koncertu U2 v americkom Miami. Takmer dvadsaťminútový záznam sa začína gitaristovou rannou jogou a pokračuje výletom na pláž. Tam sa obom hudobníkom podarí zosmiešniť paparazziho. Odtiaľ sa plynule presúvame na zvukovú skúšku, kde nám The Edge predstaví svoj gitarový arzenál, až nakoniec Bonova kamera zachytáva atmosféru miamského koncertu v momente, keď kapela hrá pesničku City Of Blinding Lights. Amatérske video malo minulý týždeň premiéru na novej internetovej stanici Current TV/Yahoo a neskôr ho fanúšikovia stiahli na www.youtube.com. V posledných dňoch patrí k najpopulárnejším atrakciám tejto vyhľadávanej stránky, ktorá sa špecializuje na uverejňovanie krátkych filmov a videoklipov. Dokonca sa tam už objavili videá fanúšikov, snímajúcich Bona pri nakrúcania The Edgea! Okolo U2 je v poslednom období živo. Kapela nedávno pokrstila v Londýne svoju biografickú knihu U2 on U2, koncipovanú ako dlhé interview, a včera koncertovala v New Orleanse spolu s Green Day na podporu obetí hurikánu Katrina. Stíha pracovať aj na novom albume, ktorý produkuje známy štúdiový mág Rubin.