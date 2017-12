Sirovi Michaelovi Cainovi nevyhovujú britské scenáre

27. sep 2006 o 8:25 SITA

BRATISLAVA 27. septembra (SITA) - Britský herecký veterán Sir Michael Caine nahneval predstaviteľov britského filmového priemyslu vyhláseniami o zlých scenároch, ktorým nemá chuť venovať ani len najmenšiu pozornosť. Tento rodený Londýnčan účinkoval od roku 2000 iba v jedinom britskom filme a je pevne odhodlaný odmietať britské filmové projekty, kým nepríde naozaj zaujímavý scenár. "Všetky moje filmy by boli britské, keby sme mali dobré scenáre. Ale je tu i taká vec, že nemôžem čakať ďalších 15 rokov na to, kým príde ďalší film ako Rita (1983)," povedal Caine. Herec si však nedáva servítky pred ústa, ani keď sa vyjadruje k súčasnej hollywoodskej produkcii. "Neviem o žiadnom súčasnom filme, ktorý by som si rád pozrel ešte raz. Niektoré sú naozaj nechutné," dodal.