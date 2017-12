Sean "Diddy" Combs a jeho priateľka Kim Porter budú mať dcéry

27. sep 2006 o 9:17 SITA

BRATISLAVA 27. septembra (SITA/AP) - Americký raper a producent Sean "Diddy" Combs sa často označuje za muža mnohých žien. Preto niet divu, že jeho priateľka 35-ročná modelka Kim Porter s ním čaká dvojičky - dievčatá. "Budeme mať dievčenské dvojičky," uviedol 36-ročný Combs pre časopis Vibe. Hudobný producent začiatkom mesiaca potvrdil, že so svojou dlhoročnou priateľkou čakajú dvojičky, no vtedy ešte o ich pohlaví nevedel. Pár už spolu vychováva osemročného syna Christiana a Combsovho 12-ročného syna Justina z predchádzajúceho vzťahu. "Ľudia hovoria, že muži mnohých žien sa zmenia, keď majú dcéry," povedal Combs. "Preto som sa zamyslel nad tým, čo sa mi Boh snaží povedať tým, že budem mať hneď dve dcéry. Každé ráno, keď vstanem, tak mu ďakujem, že mám čo mám a že som si to mohol náležite užiť." V otázkach manželstva je však Diddy zdržanlivejší. "Nevyrastal som v úplnej rodine, takže mi uvažovanie o tom trvá trochu dlhšie. Množstvo chlapov sa žení a potom si aj tak robí, čo chce. Ja sa nechcem oženiť a potom neuspieť a sklamať," povedal. Diddyho najnovší album Press Play vyjde 17. októbra.