Aukciu Hitlerových obrazov narušil svojský protest

BRATISLAVA 27. septembra (SITA/AFP) - Britský komik Aaron Barschak, ktorý sa preslávil na oslave 21. narodenín princa Williama, sa postaral o rozruch na dražbe akvarelov, ktorých autorom bol Adolf Hitler.

27. sep 2006 o 10:19 SITA

Barschak sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2003, keď na narodeninový večierok princa Williama vo Windsorskom zámku prišiel prezlečený za Usámu bin Ládina a pozdravil princa bozkami na obe líca. Posledný kúsok tohto 40-ročného komika sa odohral v utorok v aukčnej sieni v Lostwithiele v Cornwalle na juhozápade Anglicka. Na aukciu totiž prišiel oblečený v purpurovom obleku a zamaskovaný v dlhej čiernej brade, pričom spoločnosť mu robil muž prezlečený za nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Barschak so svojím spoločníkom Frankom Sanazim, počas dražby vykríkol: "Šesť miliónov, pretože to je Mussolini", za čo ho ochranka okamžite vyviedla. "Vidíte, teraz vyhadzujú Židov," kričal ďalej. Jeho manželka Tamara pred aukčnou sieňou na manželovu adresu vyhlásila, že je to "intelektuálny Žid". "Táto aukcia je urážlivá a preto sa nikdy nemala konať. Keby sa diala v Londýne, tak by tam určite boli protesty. Adolf Hitler bol masový vrah a zarábať na tom je nesprávne," povedala. Protest sa odohral práve uprostred aukcie, na ktorej sa obrazy predávali za tisíce libier.

Aaron Barschak vystupoval na edinburskom divadelnom festivale s hrou nazvanou Osama Likes It Hot a kritika ho má odvtedy v zuboch. Sanazi je členom divadelnej komediálnej skupiny Frank Sanazi & The Iraq Pack, v ktorej účinkujú i Sadammi Davis Jnr, Dean Stalin a Osama Bing Crosby.