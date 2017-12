Nový singel skupiny Clou na soundtracku Prachy dělaj člověka

27. sep 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 27. septembra (SITA) - Skupina Clou predstavila nový singel. Pieseň Choked on Memories je ústrednou skladbou nového českého filmu Prachy dělaj člověka, ktorého domáca premiéra je naplánovaná na 28. septembra. Podľa odborníkov má skladba potenciál zaradiť sa k filmovým hitom ako On My Head či We All Dana Bártu, ktoré patria k najhranejším skladbám posledných rokov v Čechách i na Slovensku.

Clou tak v čase, keď začínajú pracovať na novom albume, vypustili do éteru novú pieseň, ktorá má ambície nadviazať na neuveriteľný úspech singla Island Sun, ktorý od českej Akademie populární hudby získal titul Skladba roka 2005. Okrem Choked on Memories sa na soundtracku k filmu objaví aj ďalšia nová pieseň Still Running a kratšia polo-inštrumentálna téma s názvom Exe Cut. Okrem noviniek na albume zaznie aj akustická verzia jednej z najstarších skladieb skupiny Everything Inside a úvodná pieseň z debutového albumu We Have Time. Ďalšia skladba z albumu Postcards - Girls Go Crazy sa na soundtracku predstaví v upravenej podobe. Na albume sa objaví aj scénická hudba, ktorú zložil hudobník a producent Djordje Erič a zaznejú skladby interpretov ako NightWork, 4 Life či Twice As Nice.

Piesne skupiny Clou si do filmu vybral producent Jan Nejedlý na odporúčanie režiséra Jiřího Chlumského. Čierna kriminálna komédia zo súčasnosti Prachy dělaj člověka je inšpirovaná dvoma najväčšími a doposiaľ neobjasnenými lúpežami uplynulých rokov. V hlavných úlohách sa predstavia Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý, Michal Suchánek, Anna Šišková, Marek Vašut a ďalší. Scenár napísal Radek John, ktorý stál aj za klasickými trhákmi ako Tankový prapor (1991), Bony a klid (1987) alebo Proč? (1987).