Novinku Michaela Jacksona vydá umelcova nová vlastná firma

27. sep 2006 o 18:51 TASR

Londýn/New York 27. septembra (TASR) - Zdá sa, že nekorunovaný kráľ popu Michael Jackson nevyužije ponuku bahrajnskej gramofónovej spoločnosti Two Seas, aby u nej vydal svoj nový album. Informuje o tom New Musical Express na svojej webovej stránke.

Two Seas, ktorú založil svetoznámy americký umelec a člen bahrajnskej panovníckej rodiny Abdalláh Hamad Al-Chalífa, chcela Jacksonovu novinku vydať v roku 2007.

Ako však informovala spevákova hovorkyňa Ramone Bainová, umelec už u Two Seas nie je zmluvne viazaný, ale medzičasom si zriadil vlastnú firmu, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou uvedie jeho nové nahrávky na trh.

Michael Jackson sa po oslobodzujúcom verdikte americkej justície a opustení USA usadil na dlhší čas práve v emiráte na Arabskom polostrove, kde našiel podľa vlastných slov aj podmienky pre umelecké aktivity.