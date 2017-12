Filmy mieria do domácností

Osemdesiate roky, to je nostalgia sama osebe. Napríklad, do kín vhupla Fontána pre Zuzanu a za dva dni sa na ňu prišlo pozrieť toľko divákov, koľko dnes nový slovenský film naháňa celý rok.

Emil Horváth v Sladkých starostiach. Film Juraja Herza bude 4. decembra uzatvárať novú DVD edíciu. FOTO – SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

„Fontánu hrali najmä v amfiteátroch, ľudia preliezali plot, nebolo vidieť ani sedadlá, ani schody. My sme sedeli úplne hore, sledovali ľudí pod nami, ako sa chúlia pod dekou. Keď prišlo k časti, kde si Robo Grigorov zapálil cigaretu, tritisíc ľudí to po ňom okamžite zopakovalo. Veľmi by som doprial mladým režisérom, aby niekedy zažili také splynutie s publikom,“ vraví dnes režisér Dušan Rapoš.

Filmový muzikál Fontána pre Zuzanu je prvý film z edície Slovenský film 80. rokov, ktorú na DVD spolu vydáva denník SME a Slovenský filmový ústav. V stánkoch sa bude predávať od pondelka po 99 korún. Po nej príde deväť ďalších titulov, každý týždeň jeden.

Prirodzene, scenáristi a režiséri vtedy neboli veľmi slobodní, nemohli rozprávať presne také príbehy, aké chceli. Museli vymýšľať spôsoby, ako presvedčiť schvaľovaciu komisiu. Výhodou boli fungujúce štúdiá Koliba. Vyrábalo sa v nej a veľa. Vznikli pestré filmy - Fontána bola diváckym muzikálom pre mladých, Chodník cez Dunaj silnou drámou, Slané cukríky sú zas skvelou komédiou. Ja milujem, ty miluješ sa stal najúspešnejším filmom, získal Strieborného medveďa na festivale v Berlíne.

Dobre vieme, čo prišlo s deväťdesiatymi rokmi. Kolibu zavreli, štát nemal peniaze, ani verejnoprávna televízia nepomáhala. Nové filmy sa skoro nevyrábali a ani tie staré a dobré filmy sa príliš nevysielali. Nová edícia je pokusom vrátiť slovenský film do domácností. Všetky filmy edície prešli pri digitalizácii istou reštauráciou. Najprv sa z negatívu odstraňovali špinky a prach, robili sa aj farebné korekcie. Zásadnou úlohou bolo neovplyvniť estetiku a atmosféru filmov. Dušan Trančík sa šiel pozrieť na úpravu svojej Inej lásky a mal isté výhrady: „Teraz je obraz trochu jemnejší, my s kameramanom Alojzom Hanúskom sme sa snažili, aby mal film drsnejšie vyznenie. Ale aj tak ďakujem.“

Jeho kolega, kameraman Laco Kraus oponoval: „Musíme rešpektovať nové technológie.“ Stano Párnický má vo výbere film Južná pošta a z celej kolekcie má veľkú radosť: „Je to skvelá vec. Len dúfam, že slovenské filmy sa budú vydávať ďalej a systematicky.“

Možno sa bude zdať zvláštne, že v edícii osemdesiatych rokov nie je žiadny Jakubisko. Práve pre reštauráciu. So Slovenským filmovým ústavom sa už pred dvomi rokmi nedohodol, ako by mala vyzerať.

Zostáva otázka, prečo filmy na DVD nezačali vychádzať skôr. Riaditeľ filmového ústavu Peter Dubecký hovorí: „Nežili sme normálnu dobu, bola príliš divoká. Po sprivatizovaní Koliby nemáme technické zariadenie, chodíme do zahraničných laboratórií.“

Na reštaurovaní a sprístupňovaní archívu slovenských filmov sa však robí ďalej. Či sa budú aj ďalšie filmy vydávať spolu s novinami za výhodnú cenu, rozhodne záujem trhu.

O filmoch edície z osemdesiatych rokov budeme pravidelne informovať na stránke dvd.sme.sk a v prílohe Víkend, začíname už túto sobotu.