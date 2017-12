J. Gyllenhaal a R. Witherspoon sa spoločne postavia pred kamery

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Vedenie filmovej spoločnosti New Line Cinema údajne dokončuje rokovania s hollywoodskymi hviezdami Jakeom Gyllenhaalom a Reese Witherspoon, ktorých presviedča o účinkovaní ...

28. sep 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Vedenie filmovej spoločnosti New Line Cinema údajne dokončuje rokovania s hollywoodskymi hviezdami Jakeom Gyllenhaalom a Reese Witherspoon, ktorých presviedča o účinkovaní v pripravovanom filme Rendition. Snímka podľa scenára Kelly Sane bude pokračovaním oscarového filmu Tsotsi (2005) režiséra Gavina Hooda. Jake Gyllenhaal vo filme stvárni analytika zo CIA, kým Witherspoon si zahrá tehotnú americkú manželku Egypťana. Film bude produkovať Steve Golin, výkonnými producentmi filmu budú David J. Kanter, Keith Redmon a Michael Sugar. Predpokladá sa, že s filmovaním by sa malo začať v novembri v Los Angeles, Washingtone, Maroku a Juhoafrickej republike. Gyllenhaal sa najnovšie predstavil vo filme Zodiac po boku Roberta Downeyho Jr., Garyho Oldmana, Marka Ruffala. Reese Witherspoon získala Oscara za film Walk The Line (2005).