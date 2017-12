Rod Steward chce ôsme dieťa

28. sep 2006 o 11:36 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Rocková hviezda Rod Steward si napriek pokročilému veku želá ešte jedného potomka. Rod Steward je otcom siedmich detí, ktoré má s piatimi rôznymi ženami. V americkej televíznej šou Entertainment Tonight sa 61-ročný Steward vyjadril, že "ešte jedno a končím. Páčilo by sa mi, ak by to dievča." Pred televíznymi kamerami sa vyznal, že pred splodením posledného potomka by sa rád oženil s matkou svojho syna Penny Lancester. "Vezmeme sa budúce leto. Ešte neviem kde, ale určite budúce leto", sľubuje vitálny rocker.

Rod Steward sa nechal počuť, že piesne zo svojho nového albumu spieval svojmu synovi, ktorý uzrel svetlo sveta len minulý rok. Názov albumu je Still the Same: Great Rock Classics of our Time a do obchodov by sa mal dostať budúci mesiac. "Všetci potrebujeme peniaze a ja mám veľa detí", povedal Steward v súvislosti s vydaním albumu, od ktorého si sľubuje úspech.

Informácie zverejnil internetový portál thisislondon.co.uk