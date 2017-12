David Fincher pripravuje zaujímavú novinku s Bradom Pittom a Cate Blanchettovou

28. sep 2006 o 13:09 TASR

Los Angeles 28. septembra (TASR) - Uznávaný režisér David Fincher, ktorého preslávili nielen filmy ako Sedem, Klub bitkárov alebo Úkryt, ale aj pozoruhodné hudobné videoklipy, začne v novembri v New Orleans nakrúcať svoju novinku, ľúbostnú drámu The Curious Case of Benjamin Button.

Hlavnú úlohu príbehu päťdesiatnika, ktorý začína náhle mladnúť, stvárni v snímke Brad Pitt. Jeho partnerkou bude Cate Blanchettová.

V produkcii hollywoodskych spoločností Paramount a Warner Bros., na ktorej sa pracovalo 10 rokov a ktorá sa opiera o literárnu predlohu Francisa Scotta Fitzgeralda, by sa mohli objaviť aj britská herečka Tilda Swintonová, jej krajan Jason Flemyng známy z filmu Kuriér 2 i Taraji P. Hensonová, ktorá sa objavila v snímkach Hustle a Flow i Štyria bratia, či v populárnom televíznom seriáli Pohotovosť.

Rokovania s týmito umelcami ešte neskončili.

Scenár filmu pripravil na základe Fitzgeraldovej poviedky Eric Roth, ktorý sa spolupodieľal na Spielbergovom filme Mníchov.