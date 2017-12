V SND sa predstaví prvá česká baletná scéna s Baletomániou

28. sep 2006 o 17:07 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Balet českého Národního divadla (ND) sa predstaví 3. októbra slovenským divákom v rámci Bratislavských hudobných slávností s predstavením Baletománia. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Slovenského národného divadla (SND) Zuzana Golianová. Netradične komponované predstavenie ponúka divákom pohľad do baletného zákulisia a do dejín tanca. Predstavenie, ktoré je zostavené z ukážok najkrajších baletných diel jednotlivých storočí, nielen poučí, ale i pobaví, dodala. Divákom ponúka Tanec Apollóna, Menuet, časti baletov Giselle, Korzár, Labutie jazero či Umierajúcu labuť, ako aj choreografie súčasníkov – Jiřího Kyliána, Petra Zusku a Jana Kodeta. Predstavia sa v ňom Tereza Podařilová a Alexandre Katsapov – prví sólisti baletu ND, sólisti - Klára Kutilová, Adéla Pollertová, Jiří Kodym, Viktor Konvalinka, Lubor Kvaček, Michal Štípa a zbor Baletu ND Praha. Režisérmi tohto predstavenia sú Petr Zuska, Václav Janeček a Martin Zbrožek.