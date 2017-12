Božský otec soulu prichádza opäť do Prahy

The Godfather Of Soul, Mr. Dynamite alebo Soul Brother Number One - skrátka vynikajúci James Brown opäť útočí na Prahu. Po 26 mesiacoch sa vracia na miesto činu, aby 4. novembra po druhýkrát zahral aj so svojou kapelou v T-Mobile arene, ktorú pred dvomi rokmi bez problémov vypredal, ale aj roztancoval. Jeho prvé vystúpenie návštevníci aj hudobní kritici označili za hudobnú udalosť roku 2004 a bez pochýb bude patriť aj medzi hudobné klenoty roku 2006.

Vstupenky sa predávajú exkluzívne v sieti TICKETPRO. Tisíc vstupeniek na státie za 490 českých korún je už vypredaných, ešte sú vstupenky v cene od 690 do 1500 korún, miesto pod pódiom stojí 1200 korún. foto - biljettservice.se

James Brown - T-Mobile arena, pri Výstavisku, Praha 7 - Holešovice, začiatok o 20.00, otvára sa o 18.00.