Jarvis Cocker sa začal zaujímať o filmy

29. sep 2006 o 10:05 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Bývalý spevák britskej rockovej skupiny Pulp Jarvis Cocker prisľúbil, že napíše viac filmovej hudby potom, čo jeho skladby vo filmoch Harry Potter a Ohnivá čaša (2005) a Potomkovia ľudí (2006) zaznamenali obrovský úspech. Spevák, ktorý si vo filme o Harrym Potterovi zahral i malú epizódnu úlohu ako spevák čarodejníckej skupiny The Weird Sisters, okrem toho prezradil, že by rád prerazil aj ako herec v komédiách. "Chcel by som nakrútiť komédiu. Niečo na spôsob filmu Láska nebeská od Richarda Curtisa. Tajne tento druh filmov milujem," povedal Cocker.