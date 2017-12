Hudobná skupina Five ohlásila comeback

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Chlapčenská skupina Five sa po niekoľkých rokoch vracia na hudobnú scénu, hoci len v štvorčlennom zložení. Pôvodný člen speváckeho zoskupenia Sean Conlon sa rozhodol, ...

29. sep 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Chlapčenská skupina Five sa po niekoľkých rokoch vracia na hudobnú scénu, hoci len v štvorčlennom zložení. Pôvodný člen speváckeho zoskupenia Sean Conlon sa rozhodol, že pred skupinou uprednostní kariéru sólového interpreta. Jeden z ostávajúcich členov na otázku, prečo si ponechali názov Five, hoci je ich o jedného menej odpovedal: "Five je značka, nie počet. Seanovi želáme veľa šťastia. Nezatrpkli sme voči nemu."

Skupina sa na čas rozdelila pred piatimi rokmi. Zatiaľ nemá podpísanú zmluvu s hudobným vydavateľstvom, ale zárukou jej úspešného comebacku by mala byť spolupráca s Guyom Chambersom, ktorý stojí za úspechom Robbieho Williamsa. Speváci tvrdia, že ich nový hudobný projekt by mal byť zbavený predchádzajúcich klišé rytmov v štýle "hore ruky". Podľa ich slov, nie je dôvodom ich návratu finančná núdza. "Stále máme peniaze, pekné domy a autá, ale prečo sa nevrátiť spať?" tvrdí Jason "J" Brown. "Vrátime sa späť a urobíme ešte väčšiu dieru do sveta ako pred rokmi," netají sa ambicióznym plánom Ritchie Neville.

Počas svojho pôsobenia na poli populárnej hudby predali Five 20 miliónov kópií albumov. V rámci prestávky sa Scott Robinson stihol oženiť a splodiť dve deti, Ritchie a J trávili čas "čítaním kníh a cestovaním" a Abs Breen sa objavil v televíznej šou Love Island