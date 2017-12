M. Davis dostal svoje miesto na hollywoodskom chodníku RockWalk

29. sep 2006 o 8:19 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA/AP) - Kráľ cool jazzu Miles Davis sa vo štvrtok dostal medzi nesmrteľné hviezdy na hollywoodskom chodníku RockWalk. Na podujatí sa zúčastnili tak jeho niekdajší kolegovia ako i jeho rodia, vrátane syna Erina a dcéry Cheryl. Kým žijúce hviezdy si pre svoju nesmrteľnosť odtláčajú ruky do čerstvého betónu na Sunset Boulevard, Miles Davis niečo podobné nestihol, tak namiesto toho bude toto miesto zdobiť jeho bronzová busta.

Bezpochyby najvplyvnejší džezový trubkár všetkých dôb zomrel v roku 1991. Davis začal s hraním na trúbku v 13 rokoch a svoj debut v nahrávacom štúdiu mal v roku 1947. Bol zakladateľom intelektuálneho cool jazzu, ktorý predurčil cestu štýlom ako jazz funk či hip-hop. Medzi jeho legendárna albumy patria Birth of the Cool, Kind of Blue, In a Silent Way a Bitches Brew. Toho roku by sa Miles Davis dožil 80. narodenín.