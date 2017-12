Chris Martin nahral s Jay-Z hip-hopovú skladbu

29. sep 2006 o 14:26 TASR

Los Angeles 29. septembra (TASR) - Aj rozdiely dokážu veľakrát spojiť ľudí a dôkazom toho je aj najnovšia spolupráca britského speváka Chrisa Martina s jedným z najznámejších raperov Jay-Z.

Frontman obľúbenej skupiny Coldplay, známej melodickými skladbami, totiž naspieval vokály k jednému zatiaľ nepomenovanému hitu na hip-hopovo ladenom novom albume rapera.

Na Chrisa údajne zapôsobil tento štýl hudby a dokonca sa ho počas nahrávania niekoľko ráz pokúsil napodobniť. Pravdepodobne sa Martin na podobný projekt nechá prehovoriť aj v budúcnosti.

"Jay-Z ho naučil slová a približne minútu to nahrávali. To však nebolo určené na jeho nový album, len sa zabávali. Chris sa do toho zamiloval a držal mikrofón ako raper," uviedol nemenovaný raperov blízky známy.