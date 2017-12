Herečkou vďaka zraneniu - Jenna Elfman

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Americká herečka Jenna Elfman sa narodila 30. septembra 1971 v kalifornskom Los Angeles. Ako Jennifer Mary Butala prišla na svet do manželstva Američanky Sue Grace a ...

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Americká herečka Jenna Elfman sa narodila 30. septembra 1971 v kalifornskom Los Angeles. Ako Jennifer Mary Butala prišla na svet do manželstva Američanky Sue Grace a Richarda Wayna Butalu chorvátskeho pôvodu. V piatich rokoch sa začala aktívne venovať baletu, ale o štyri roky neskôr utrpela vážne zranenie členka. V dvanástich si roztrhla šľachu a o ďalšie štyri roky sa klasického tanca vzdala. Vďaka baletu ale získala jednu z prvých televíznych "úloh" - ešte ako komparzistka sa v roku 1992 objavila ako neznáma baletka v epizóde detektívneho seriálu To je vražda, napísala.

Jennifer študovala tanec na umeleckej strednej škole Los Angeles County High School for the Arts, kde v roku 1989 zmaturovala. Divadlu sa venovala na California State University, Northridge. Pred začiatkom televíznej kariéry navštevovala hodiny herectva u Miltona Katselasa v jeho Beverly Hills Playhouse. Jej tvár sa divákom spája najmä s Dharmou Finklestein Montgomery zo seriálu Dharma & Greg (1997 - 2002). Jenna za postavu získala Zlatý glóbus a bola dvakrát nominovaná na televíznu cenu Emmy. Jej "hereckým debutom" ale bolo účinkovanie vo videoklipe k piesni Halo skupiny Depeche Mode, ktorý vyšiel na video-kompilácii Strange Too (1990) v réžii Antona Corbijna. Okrem televíznych reklám sa stále častejšie objavovala ako hosť v najrôznejších seriáloch, ako Freshman Dorm (1992), The George Carlin Show (1994), Pointman (1995), The Monroes (1995), Roseanne (1995), Newyorskí policajti (1996), Murder One (1996), Almost Perfect (1996), Townies (1996) alebo The Single Guy (1997). V roku 1996 debutovala v televíznom filme - zahrala si v dráme Posledná šanca. Jej prvou filmovou úlohou bolo účinkovanie v komédii Todda Hollanda Krippendorfov kmeň (1998) po boku Richarda Dreyfussa a Lily Tomlin. Objavila sa aj v kriminálnej komédii Jasný terč (1997) v réžii Georgea Armitagea. V roku 1997 ale prišiel seriál Dharma & Greg (1997 - 2002) a diváci sa doslova zamilovali do svojskej, excentrickej dcéry hippiesáckych voľnomyšlienkarov. Dharma Finklestein, ktorá sa po jednodňovej známosti zosobášila s mladým právnikom Gregom Montgomerym - synom bohatých, snobských republikánov, sa zo dňa na deň stala ikonou a miláčikom divákov.

Ešte počas účinkovania v sitcome sa objavila v komédii Rona Howarda Edtv (1999). Zahrala si priateľku muža, ktorý uzavrel zmluvu s televíznou spoločnosťou, aby 24 hodín denne snímala a vysielala jeho život. O rok neskôr nasledovala úspešná romantická komédia Kňaz, rabín a blondínka alebo keď sa traja majú radi (2000), ktorá bola zároveň režisérskym debutom Edwarda Nortona. Jenna ako krásna obchodníčka Anna Riley sa po stretnutí s kamarátmi s detstva Jakeom Schramom a Brianom Finnom, stane objektom záujmu oboch mužov - jeden je však rabín (Ben Stiller) a druhý kňaz (Edward Norton). V roku 2001 si zahrala menšiu postavu v komédii Petra Chelsoma Úspešní, bohatí a neverní (2001). Vo svojej kariére však nezbiera len úspechy - v roku 2004 sa ocitla medzi možnými kandidátmi na Zlatú malinu. Ako najhoršia herečka za účinkovanie v komédii Looney Tunes opäť v akcii (2003) ale nomináciu napokon nezískala. V roku 2004 produkovala i hrala v romantickom filme Pohnutí. Spoločnosť CBS dokonca vytvorila seriál špeciálne pre ňu - Courting Alex však nedosiahla očakávaný úspech.

Jenna je presvedčená scientologička. K tomuto novému náboženskému hnutiu sa dostala vďaka manželovi Bodhimu Elfamnovi. Stretli sa pri konkurze do televíznej reklamy v roku 1991 a 18. februára 1995 sa zosobášili. Herečka ale konvertovala už v roku 1991 - krátko potom ako sa stretla s Bodhim.

