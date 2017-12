Tretí album skupiny Kmeťoband vyjde v pondelok 2. októbra

29. sep 2006 o 16:02 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - V pondelok 2. októbra sa na pultoch hudobných predajní objaví tretí album skupiny Kmeťoband. Nahrávka s názvom Hoj Amore obsahuje 13 piesní, vrátane bonusovej skladby Kures Funk, ktorú nahrali spolu s raperom Rytmusom a nachádza sa aj na jeho sólovom albume Bengoro. Album už v éteri i na obrazovkách úspešne uviedol pilotný singel Hoj Amore, po ktorom bude nasledovať pieseň Tumaro. "Je to pieseň, ktorú všetci poznajú - prebratá vec, ktorú sme prerobili do úplne iného šatu, s novým textom – so spevavým textom, ktorý si zapamätajú možno aj päťročné deti, a má super aranžmány," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA Igor Kmeťo mladší, podľa ktorého bude úspešná aj táto pieseň. Keď totiž pieseň zahrali na jednom z nedávnych vystúpení, ľudia na ňu podľa jeho slov výborne reagovali a "chytali sa".

Najnovší album je podľa Kmeťovcov špecifický tým, že "má španielske prvky a obsahuje svetové prvky rómskej muziky." Na nahrávaní sa zúčastnili aj vokalistky, ktoré podľa Igora mladšieho dodali piesňam šťavu. Ako ho však doplnil Igor Kmeťo starší, s albumom im pomáhali mnohí odborníci a najmä kvalitní muzikanti, ako "pán Mrenica mladší, vynikajúci saxofonista Radovan Tariška v skladbe Tumaro, potom tam hosťoval vynikajúci gitarista z rómskeho divadla Romathan a vynikajúci rómsky textár pán Milan Godla nám robil texty."

Rovnako, ako na prvom albume je podľa Kmeťovcov pomer vlastných a prevzatých skladieb približne 50:50. "Okrem vlastných, ktoré urobil Igor, sú tam aj prevzaté piesne - staré rómske veci urobené do nového šatu, do nového imidžu, ktoré ak ľudia dlhšie počúvajú, uvedomia si, že to kedysi niekde počuli, ale je to tak dobré, že sa im to páči viac ako predtým," doplnil Igor Kmeťo starší. Spievanie v rómštine je podľa neho nevýhodou. Chcú ale, aby text a hudba pasovali a to sa podľa jeho slov dá len vtedy, keď je text v rómštine. "Slovenský jazyk je krásny, a ja rád spievam slovenské piesne, ale na túto rómsku muziku sa viacej hodí rómsky jazyk," vysvetlil a dodal, že ľudia, ktorým sa ich hudba páči, si môžu slovenské preklady piesní prečítať v booklete nového CD, ale objavia sa aj na internete.

SITA vydá k správe zvukovú správu.