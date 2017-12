Jay-Z a Gwyneth Paltrow si spolu zaspievali na koncerte

29. sep 2006 o 15:31 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - V rámci koncertu americkej hip-hopovej legendy Jay-Z v londýnskej Royal Albert Hall vystúpila aj herečka Gwyneth Paltrow. Svetoznámemu newyorskému raperovi vypomohla odspievaním refrénu skladby Song Cry z albumu Blueprint. Jeden z prítomných DJ-ov sa vyjadril, že "hoci bola pred vystúpením značne nervózna, dopadlo to vynikajúco." Jay-Z uviedol Paltrow na scénu výzvou adresovanou publiku, aby zablahoželali všetko najlepšie k narodeninám jeho dobrej priateľke Gwyneth Paltrow.

Na javisku sa objavili aj ďalšie známe osobnosti, ako napríklad jej manžel - spevák zo skupiny Coldplay Chris Martin, raper Nas a v neposlednom rade partnerka Jay-Z Beyoncé Knowles. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke spoločnosti BBC, išlo v histórii Royal Albert Hall vôbec o prvý hip-hopový koncert. Svetoznámeho rapera na javisku hudobne sprevádzal 25-členný orchester a DJ s mixážnym pultom.

Jay-Z spolu s Chrisom Martinom predstavil na londýnskom koncerte svoju novú pieseň z pripravovaného albumu. Martin vokálne participoval aj na piesni Heart Of The City (Ain´t No Love).

Jay-Z vystúpil 10. septembra aj na Slovensku. Predstavil sa prierezom skladieb svojej takmer 20-ročnej kariéry a počas vystúpenia zazneli vyše dve desiatky skrátených, približne dvojminútových verzií jeho najznámejších hitov.