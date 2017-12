DVD

novinky na trhu

2. okt 2006 o 9:10 (peb)

Pink Floyd - Pulse

EMI Monitor

Legendárny koncert legendárnej kapely vychádza digitálne zremasterovaný v päťkanálovom dolby surround zvuku. Pink Floyd v roku 1994 obišli svet s turné k albumu Division Bell a svoju zastávku v londýnskom Earls Court Exhibition Centre zaznamenali na filmové pásy. Vyše dvojhodinové spektakulárne vystúpenie je rozdelené na dva disky, kde okrem väčšiny najznámejších skladieb odohraných vo veľkej forme nájdete aj zákulisné scény a videoklipy. Povinný exponát do zbierky každého fanúšika poctivej starej muziky.

Keith Jarrett - Tokyo Solo

ECM/ Divyd

Začínal po boku džezových klasikov Arta Blakeyho a Milesa Davisa, aby sa už čoskoro sám klasikom stal. Hoci americký pianista Keith Jarrett vlani dosiahol šesťdesiatku a mohol by si pokojne celý deň iba púšťať staré nahrávky, stále rozširuje katalóg mníchovskej značky ECM, s ktorou spolupracuje už od jej začiatkov. A tak práve vydáva prvý DVD nosič v jej histórii. Rovnako logickou voľbou je sólový recitál postavený na improvizáciách a akustickom klavíri - ide o Jarrettovu špecialitu. Po niekoľkých možnostiach počuť sa teraz môžete na neúnavného hľadača, ktorého prsty prepisujú momentálne nálady a nápady víriace hlavou, aj pozerať. Presnejšie na jeho koncert v Tokiu, kde okrem blokov voľných improvizácií zazneli aj tri džezové štandardy (Old Man River, Dont Worry Bout Me a Danny Boy). (her)

Ivan Tásler a Vera Wisterová: Karavana šou

Universal

Spevák a hudobník Ivan Tásler a jeho priateľka a známa moderátorka Vera Wisterová vyrazili minulú zimu do Austrálie, kde pre TV Markíza nakrútili 9-dielny cestopisný seriál Karavana šou. Ich pobyt v krajine protinožcov vyšiel v týchto dňoch aj na DVD a je určený hlavne pre tých, čo zmeškali jeho ranné nedeľňajšie vysielacie termíny. Karavana šou dosiahla slušný divácky ohlas a dvojica už vyrazila na obdobné televízne dobrodružstvo do Japonska. Bonusom tohto DVD je klip k Táslerovej skladbe Lietajúca a nájdete tam aj množstvo fotografií.