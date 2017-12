Nový film J. Chana je jasný dôkaz o jeho majstrovstve

2. okt 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 2. októbra (SITA/AP) - Fanúšikovia filmov hongkonskej akčnej hviezdy Jackieho Chana obvykle neočakávajú od jeho filmov hĺbavé nasvietenie scény či umelecké uhly kamery. Rovnako však neočakávajú ani riešenie závažných sociálnych otázok. Chcú si predovšetkým vychutnať klasickú akčnú komédiu, ktorá sa vďaka technickej dokonalosti hlavného protagonistu stala umením. Vo svojom najnovšom filme Bo bui gai wak však Chan rieši podobné otázky. Ide o príbeh troch zlodejoch, ktorí unesú dieťa, no neskôr si svoj zločin rozmyslia.

Je isté, že Chan opäť dokáže divákov nadchnúť svojím bojovým umením, ktoré mnohí považujú za samozrejmosť. Za zváženie však stojí, že populárny Hongkončan, ktorý prerazil aj v Hollywoode, sa už štvrté desaťročie venuje práve takejto hereckej kariére. Jeho kaskadérske kúsky sú aj podľa odborníkov unikátne. Nemá problém zoskakovať z vysokých rebríkov rovnako ako odohrať namáhavú bojovú scény s absolútnou eleganciou. Ďalší aspekt, vďaka ktorému je Jackie Chan taký úspešný, je, že dokáže z tých najnebezpečnejších scén vyťažiť maximum humoru. Aj keď sa kritici zhodujú na tom, že Chan sa herectvom nepribližuje velikánom ako napríklad Marlon Brando či Robert DeNiro, dokáže so svojím telom, čo nikto iný. Dej filmu Bo bui gai wak nápadne pripomína film Traja muži a nemluvňa, no v akčných sekvenciách táto komédia nemá súpera. Jackie Chan už dávnejšie vyhlásil, že vždy keď sa ráno zobudí, bolí ho hrudník, kolená a ramená. Podľa vlastných slov by sa v budúcnosti rád venoval vážnejšiemu herectvu. Je však otázne, či to tejto 52-ročnej hviezde jej verní fanúšikovia dovolia.