Ashton Kutcher boduje v kinách v troch filmoch naraz

2. okt 2006 o 11:10 SITA

BRATISLAVA 2. októbra (SITA/AP) - Kreslený medveď a jeleň sa stali novými hrdinami amerických a kanadských kín, keď animovaná komédia Lovecká sezóna počas svojho debutového víkendu zarobila v prepočte 678 miliónov korún. V hlavných úlohách sa hlasmi predstavili Martin Lawrence a Ashton Kutcher. Kutcher figuruje aj na druhej priečke s filmom The Guardian, v ktorom si zahral i Kevin Costner. Táto záchranárska dráma zarobila v prepočte 522 miliónov korún. Okrem toho je manžel herečky Demi Moore aj na deviatej priečke vďaka filmu The Black Dahlia, ktorý zarobil 61 miliónov korún. Minulotýždňová jednotka, film Jackass 2, sa prepadla na tretiu priečku so zárobkom 413 miliónov korún, čím svoj celkový zisk za prvých desať dní v kinách posunula na 1,519 miliardy korún. Ďalšia novinka tohto týždňa, komédia spoločnosti MGM-Weinstein School for Scoundrels s Jonom Hederom a Billym Bobom Thorntonom, skončila na štvrtom mieste so ziskom 268 miliónov korún. Prvých dvanásť filmov spoločne počas uplynulého víkendu zarobilo 2,51 miliardy korún, čo je o 13 percent viac ako počas rovnakého víkendu spred roka.