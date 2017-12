Ivo Bič vydáva debutový album Do You Wanna...

2. okt 2006 o 17:10 SITA

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - Víťaz šiesteho ročníka autorskej hudobnej súťaže Coca-Cola PopStar Ivo Bič vydáva debutový album. Nahrávka s názvom Do You Wanna... prináša dvanásť anglických, jednu slovenskú pieseň a bonusový track. Ivo Bič album nahrával v štúdiách Le Creative za asistencie gitaristu Petra Biča. Producentom albumu je Zoltán Tóth - člen Ivanovej sprievodnej kapely. Do You Wanna... sa nesie v znamení funky, r`n`b, soulu a popu, ktorými je Ivo ovplyvnení už od čias, keď študoval v USA. Práve preto mu je v textoch bližšia angličtina, ktorá sa mu podľa jeho slov aj oveľa viac hodí k tomuto štýlu hudby. V angličtine aj komunikujú v kapele, keďže polovička členov pochádza z Maďarska. Videoklip k aktuálnemu singlu 24-7, ktorý režíroval Oto Novák, sa na televíznych obrazovkách objaví v najbližších dňoch.