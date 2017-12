Tri podoby súčasného džezu

Prvý október je Medzinárodným dňom hudby, celý tento mesiac však vyzerá tak, že oslavovať ho bude najmä džez. V Bratislave sa uskutočnia až tri medzinárodné festivaly naraz. Všetky s prívlast­kom džezové, no každý predstaví trochu iné podoby tohto žánru.

Prvým v poradí budú Nu Jazz Dayz.

Hudba, v ktorej sa miešajú jazzové prvky s elektronikou – tak sa dá označiť smer, ktorý hudobní kritici nazývajú Nu Jazz. Tento názov dal meno aj festivalu, ktorý na Slovensko (častokrát v pre­miére) priviezol niekoľko zaujímavých skupín a interpretov. Už v najbližších dňoch sa začne jeho piaty ročník, aký bude?

Zásadnými novinkami sú zmena termínu a miesta. „Nakoľko sa v novembri zvykli konať veľké koncerty, rozhodli sme sa pre október,“ vysvetľuje šéf festivalu Miro Lánik. „A prvýkrát sa Nu Jazz Dayz budú konať v inom priestore. Z Babylonu, ktorý skončil, sa sťahujeme do Incheby.“

V programe figuruje čoraz známejšia mladá speváčka Tina, druhým zástupcom domácej scény bude nový akusticko-elektronický projekt Foolcut. Z Čiech príde charizmatická Yvonne Sanchezová, ktorá spieva jazz nabitý odkazmi na jej kubánsko-poľský pôvod, folktronickí Bratři Orffové (v sedemčlennej živej verzii) a kapela Lesní zvěř. Tá do svojej produkcie zase primiešava aj prísady funku, blues a drum&bassu.

Zo zahraničných mien sa na Nu Jazz Dayz objaví portugalské trio Micro Audio Waves, známi Parov Stelar and the Wolf Myer Orchestra z Rakúska. Headlinermi tohto ročníka sú Yonderboi a Zero dB. Za prvým názvom sa skrýva maďarský hudobník a producent László Forgasi, milovník trip-hopu, starého jazzu a filmovej hudby. Svoju inteligentnú elektroniku predvedie so sprievodnou kapelou Kings of Obli­vion.

Zero dB je projekt Britov Chrisa Vogada a Neila Combstocka. Meno si už stihli urobiť remixami (napríklad Nicolu Conte či Sun Ra) a úspešným balansovaním medzi hardjazzom, electrom, latinom, hip-hopom a house music postaveným na výrazných basových podkladoch. Ich debutový album vyšiel len nedávno, ale pod značkou prestížneho vydavateľstva Ninja Tune.

Oficiálny program Nu Jazz Dayz je rozložený na najbližší piatok a sobotu, súčasťou festivalu sú však aj dva ďalšie dni. Vo štvrtok bude v Subclube „zahrievací“ večierok, po festivale ešte naspäť do priestorov Incheby organizátori lákajú na afterparty.

Do 23. novembra je síce ďaleko, no koncert londýnskych Cinematic Orchestra bude výraznou bodkou za Nu Jazz Dayz. Ide o skupinu s ešte zvučnejším menom zo stajne Ninja Tune: „Snažíme sa ich priviesť už od prvého ročníka, ale stále to nevychádzalo. Tento rok prišla výhodná ponuka, ale termín sa nedal zladiť s festivalom, tak sme sa rozhodli takto,“ hovorí Lánik.

Čo sa týka dramaturgie, Nu Jazz Dayz dopĺňajú Bratislavské jazzové dni, na ktorých dominujú skôr tradičnejšie podoby džezu než súčasné progresívne trendy.

„Viem si predstaviť niektoré naše mená v ich programe a naopak, ale väčšinou ide o rôzne veci a iné publikum,“ tvrdí Lánik. Jeho festival sa posunom v kalendári dostal pred Jazzové dni a zároveň pred tretiu októbrovú akciu – allthatDžez.

Za prvým ročníkom tohto festivalu stoja ľudia z rovnomenného združenia, ktoré pravidelne prezentuje nujazzovú hudbu. Lánik ich rešpektuje a tvrdí, že ľudia sa nemusia báť dvoch identických akcií:

„Dohodli sme sa, že si nebudeme konkurovať. Termínovo, ani programom. A v čom je hlavný rozdiel? Oni sa zameriavajú najmä na dídžejov, my skôr na živé hranie, kde sa okrem elektroniky využívajú aj akustické nástroje.“