Historici kritizujú film Marie Antoinette

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Hollywoodsku herečku Kirsten Dunst napadli historici za jej desivé stvárnenie francúzskej kráľovnej Marie Antoinette z 18. storočia. Dunst si zahrala manželku Ľudovíta XVI.

3. okt 2006 o 8:30 SITA

v novej dráme režisérky Sofie Coppola, no kritika tento film na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes rozniesla na kopytách. Potom, čo sa tento ľahko erotický film dostal do francúzskych kín, odsúdila ho i Asociácia Marie Antoinette. Asociácia totiž tvrdí, že sexuálne výkony panovníčky popísané vo filme nezodpovedajú reálnym historickým skutočnostiam. "Videl som ukážky toho filmu na internete. Je to hrôza. Strávil som celé roky presviedčaním ľudí, že to nebola iba nemravnica, ktorá povedala hladujúcim, aby jedli koláče. A čo je na tých ukážkach? Marie Antoinette ako je koláče. Potom je ju vidieť nahú na ležadle. Myslím, že tento film vráti našu prácu na úplný začiatok," povedal prezident asociácie Michele Lorin. Sama herečka však tvrdí, že by nikto nemal tento film brať vážne. "Je to skôr história pocitov ako história faktov. Neočakávajte preto veľkolepé divadlo či presný životopisný film," povedala mladá herečka.