Súd zamietol žalobu proti Beyoncé

3. okt 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 3. októbra (SITA/AP) - Americký federálny súd zamietol žalobu pre porušenie práv, ktorú proti speváčke Beyoncé Knowles podala hudobná skladateľka Jennifer Armour, a potvrdil, že piesne, ktoré boli predmetom sporu, sa rozhodne líšia. Armour zažalovala hviezdu r'n'b minulý rok a tvrdila, že pieseň Baby Boy z albumu Dangerously in Love, použil slová jej piesne s názvom Got a Little Bit of Love For You. Armour tvrdila, že jej manažér posunul demonahrávku jej piesne niekoľkým hudobným vydavateľstvám, vrátane Columbia Records a Atlantic Recording Corporations, v ktorých nahráva Knowles a spevák Sean Paul, ktorý sa v inkriminovanej piesni tiež objavil. Súd si pred svojím rozhodnutím vypočul obe piesne a zistil, že si nie sú podobné. "Je nešťastné, že sa takýto súdny spor musel odohrať, ale som vďačná, že už je to za mnou a môžem sa pohnúť ďalej," uviedla Beyoncé v oficiálnom stanovisku.